Росіяни сховали підводні човни в бухтах: ВМС назвали причину

В Азовському морі окупанти тримають один корабель, а в акваторії Чорного – десять

Російські окупанти тримають свої підводні човни в бухтах, оскільки там для них більш-менш безпечно. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

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«Їхнім основним завданням зараз є охорона і оборона так званого Керченського мосту. Вони зосередили здебільшого свої зусилля саме на цьому об'єкті. Зараз там шість кораблів прикордонної служби та чотири катери. Тобто десять одиниць», – заявив Плетенчук.

Також, як зазначив речник, в Азовському морі окупанти тримають один корабель, а в акваторії Чорного моря – десять.

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За його словами, наразі російські підводні човни перебувають у пунктах базування, «там вони можуть почуватися більш-менш захищено».

«Це навіть показово, що ми змогли загнати ворожі одиниці в бухти, де вони зараз перебувають частіше, ніж у морі, частіше, ніж раніше. Але вони продовжують виконувати навчально-бойові завдання, завдання з охорони акваторії, оборони пунктів постійної дислокації», – сказав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, через атаки морських дронів російські окупанти змінили тактику охорони Кримського мосту.

Як зазначали в ЗСУ, окупаційна влада тимчасово захопленого Криму змушена часто перекривати рух Керченським мостом, щоб не завдати йому максимальної шкоди.