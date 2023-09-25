У ВМС України пояснили, як втрата командувача вплине на діяльність Чорноморського флоту РФ

Росія втратила командувача, який відповідає за керування флотами і має глибокі знання про стан своїх сил

Ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника. Про це повідомляє спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що в Російській Федерації є адмірали, які відповідають за керування флотами і мають глибокі знання про стан своїх сил, особовий склад, як правильно ними керувати і як їх розставити.

«І зараз вони втрачають людину, яка всім цим процесом керує. І разом з ним його штат, який так само керує флотом. Тому що потрібно розуміти, що це досить велике угруповання», – уточнив Плетенчук.

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Він пояснив, що для ефективного управління флотом потрібна належна кількість керівників, які надсилатимуть ключові директиви. Однак наразі основна частина цього механізму втратила працездатність.

«Так, ще вночі вони продовжували віддавати команди за інерцією. Але, як я вже говорив, це схоже на курку, що біжить без голови. Вона рухається, щось робить, але вже мертва. Тому на даний момент у них виникатимуть проблеми з керівництвом військами», – додав представник ВМС.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків - вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.