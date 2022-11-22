Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ поступово просуваються вперед: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ поступово просуваються вперед: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині
Українські військові продовжують просуватися вперед на напрямках Сватового та Кремінної
фото: Генштаб

Окупанти підтягують до Луганської області більше резервів, серед яких і кадировці, і регулярні війська

У Луганській області ситуація залишається складною. Російські військові продовжують нарощувати кількість резервів у Луганській області. Про це повідомив  голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Українські військові продовжують просуватися вперед на напрямках Сватового та Кремінної. Погодні умови заважають пришвидшити темп – техніка грузне через дощі. Тому військові очікують морозів. Поблизу Білогорівки ЗСУ відбили наступи окупантів», – розповів голова ОВА.

Гайдай повідомив, що окупанти підтягують до Луганської області більше резервів, серед яких і кадировці, і регулярні війська, і свіжомобілізовані громадяни РФ, і завербовані російською ПВК «Вагнера» зеки, а також мобілізовані в Донецькій і Луганській областях.

«Зі Сватогового-Кремінної кожна лісосмуга завалена трупами російських солдатів. Ніхто їх не забирає. Вони просто постійно йдуть по своїм же трупам», – сказав Гайдай.

Також голова Луганської ОВА додав, що військові у тяжких умовах через погоду, проте вони отримують усе необхідне забезпечення. Таким чином наразі 111-та окрема бригада територіальної оборони в Луганській області забезпечена зимовою амуніцією на 100%.

Нагадаємо, триває 272-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розві

Теги: військові війна Луганщина окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває деокупація області 
Луганщина: ЗСУ просуваються вперед, лікарні заполонили поранені окупанти
11 жовтня, 09:31
Луганщина: рашисти зобов’язали медиків стати на військових облік
Луганщина: рашисти зобов’язали медиків стати на військових облік
18 листопада, 08:08
Луганщина: окупанти вивозять підлітків до Чечні на «перевиховання»
Луганщина: окупанти вивозять підлітків до Чечні на «перевиховання»
19 листопада, 09:45

Події в Україні

Резніков розповів, скільки в Росії залишилося ще ракет
Резніков розповів, скільки в Росії залишилося ще ракет
ЗСУ поступово просуваються вперед: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині
ЗСУ поступово просуваються вперед: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині
Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги
Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги
СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy у Києві
СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy у Києві
Обшуки в монастирях на Рівненщині: силовики знайшли пропагандистські матеріали (фото) 
Обшуки в монастирях на Рівненщині: силовики знайшли пропагандистські матеріали (фото) 
Банкова відреагувала на обстріл пункту видачі гуманітарки в Оріхові (фото) 
Банкова відреагувала на обстріл пункту видачі гуманітарки в Оріхові (фото) 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів
159K
Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет
91K
Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна
56K
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії
49K
Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України
47K
Відключення світла: «Укренерго» оприлюднило графіки на завтра

Новини

ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту