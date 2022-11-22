ЗСУ поступово просуваються вперед: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

Українські військові продовжують просуватися вперед на напрямках Сватового та Кремінної

Окупанти підтягують до Луганської області більше резервів, серед яких і кадировці, і регулярні війська

У Луганській області ситуація залишається складною. Російські військові продовжують нарощувати кількість резервів у Луганській області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Українські військові продовжують просуватися вперед на напрямках Сватового та Кремінної. Погодні умови заважають пришвидшити темп – техніка грузне через дощі. Тому військові очікують морозів. Поблизу Білогорівки ЗСУ відбили наступи окупантів», – розповів голова ОВА.

Гайдай повідомив, що окупанти підтягують до Луганської області більше резервів, серед яких і кадировці, і регулярні війська, і свіжомобілізовані громадяни РФ, і завербовані російською ПВК «Вагнера» зеки, а також мобілізовані в Донецькій і Луганській областях.

«Зі Сватогового-Кремінної кожна лісосмуга завалена трупами російських солдатів. Ніхто їх не забирає. Вони просто постійно йдуть по своїм же трупам», – сказав Гайдай.

Також голова Луганської ОВА додав, що військові у тяжких умовах через погоду, проте вони отримують усе необхідне забезпечення. Таким чином наразі 111-та окрема бригада територіальної оборони в Луганській області забезпечена зимовою амуніцією на 100%.

Нагадаємо, триває 272-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розві