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«Працюють грамотно». Вагнерівець під Бахмутом похвалив майстерність ЗСУ

Надія Клочко
glavcom.ua
«Працюють грамотно». Вагнерівець під Бахмутом похвалив майстерність ЗСУ
Ворог зазнає значних втрат біля Бахмута
фото з відкритих джерел

У районі Бахмута зараз точаться важкі бої, ЗСУ завдають ворогу значних втрат

Боєць російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер», на ім'я Валентин відзначив майстерність українських військових.

Російський найманець наголосив, що українські воїни «працюють грамотно».

«Ворог боєздатний. Вони працюють грамотно. Вони відважні», – сказав окупант.

Відповідне інтерв'ю з російським найманцем було записане у районі Бахмута, де зараз точаться важкі бої.

Увага! Ненормативна лексика!

Нагадаємо, речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий раніше повідомив, що російські загарбники щодня втрачають у Бахмуті на Донеччині до 100 людей. Схожа ситуація на Авдіївському напрямку та у напрямку Сватове-Кремінна в Луганській області. 

Як відомо, триває 272 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку. 

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 22 листопада
Теги: окупанти Бахмут війна ПВК Вагнера

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