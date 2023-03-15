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Що робив американський безпілотник над Чорним морем: роз'яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що робив американський безпілотник над Чорним морем: роз'яснення Повітряних сил
фото: скріншот із відео

Дрон нічим не загрожував Росії

Збитий Росією американський безпілотник MQ-9 Reaper не становив загрозу для РФ. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі «Радіо Свобода».

«Він моніторив повітряну обстановку. Чорне море – це не внутрішнє море Росії, як Азовське, як вони там собі вважають. Вихід в яке мають країни НАТО, Туреччина, та і в міжнародному повітряному просторі можна робити, що хочеться. Вони ж літають своїми бомбардувальниками до берегів Великої Британії? Чи піднімають на перехоплення винищувачі? Тут розвідник, він розвідує. Він робить те, для чого він створений. Яка ж там загроза, від такого одного БПЛА? Коментувати тут навіть немає що», – зазначив Ігнат.

Речник додав, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпілотні літальні апарати стежили за лінією розмежування із ОРДЛО.

Нагадаємо, російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем 14 березня після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper. Після цього інциденту Сполучені Штати викликали російського посла.

Згодом журналісти показали момент зіткнення винищувача РФ із американським дроном.

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Теги: росія США безпілотник ЗСУ

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