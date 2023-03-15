Збиття американського дрона росіянами: ISW спрогнозував, чи буде ескалація

Президенти Росії та США можуть самостійно вирішувати, як саме реагувати на військові інциденти

Інцидент зі збитим над Чорним морем американським дроном після зіткнення з російським Су-27 не призведе до прямого конфлікту між США та Росією. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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США звинуватили російських військових у тому, що вони навмисно зачепили безпілотник MQ-9 Reaper, а до цього зливали на нього паливо.

Міністерство оборони Росії стверджує, що фізичного контакту російського винищувача з дроном не було, і він упав сам.

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«Інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією та США, – вважають аналітики ISW. – Російські сили протягом багатьох десятиліть і на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських та союзницьких літаків та суден, що не викликало конфлікту».

За висновком ISW, президенти Росії та США можуть самостійно вирішувати, як саме реагувати на подібні інциденти, і жодних автоматичних дій у бік ескалації не буде.

«З огляду на те, що президент Джо Байден неодноразово говорив про бажання уникнути прямого конфлікту американських військових з Росією, а Кремль явно і неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО, немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до небезпечної ескалації», – підсумовує ISW.

Нагадаємо, російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем 14 березня після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper.

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Після цього інциденту Сполучені Штати викликали російського посла.