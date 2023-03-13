Росіяни заявляють про дрони над військовою частиною

Безпілотники піднялися в повітря з лісосмуги та трималися на висоті 200 м

Росіяни повідомили, що біля військової частини в Підмосков'ї літають три невідомі безпілотники. Ця частина забезпечує протиповітряну та протиракетну оборону столиці Росії. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Йдеться про військову частину Повітряно-космічних військ РФ у Новій Москві. За даними ЗМІ, дрони вели спостереження за частиною.

Видання зазначає, що дрони піднялися в повітря з лісосмуги та трималися на висоті 200 м. У небі над військовою частиною безпілотники знизилися, прокрутились і полетіли.

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«Правоохоронці обстежили ліс, але слідів операторів дрона не знайшли. БПЛА були солідного розміру та обладнані біло-червоними сигнальними вогнями» , – йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, наступного дня один із дронів був помічений неподалік військової частини. Він летів у бік АЗС «Татнафта» поблизу поселення Краснопахорське.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 13 березня над Бєлгородським районом РФ, що межує з Україною, було збито чотири ракети, є одна постраждала. Нагадаємо, 6 березня у Бєлгородській області також прогриміли вибухи. Тоді місцева влада заявила про збиття трьох ракет.