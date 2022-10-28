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Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів

Надія Клочко
glavcom.ua
Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів
Російська пропаганда запевняє, що окупанти не збираються іти з Херсона
фото з відкритих джерел

Російський пропагандист заявив, що інформація про вихід окупантів із Херсона є обманним маневром

Військовий кореспондент, російський пропагандист Олександр Сладков висловив думку, що військові держави-агресорки, ймовірно, насправді не відступають із Херсона, а заяви керівництва російської армії про це є обманним маневром. Про це Сладков написав у своїй колонці для російського державного пропагандистського медіа RT.

«Ми голосно засмутилися вустами (командувача окупаційними військами в Україні – «Главком») Сергія Суровікіна, мовляв, «скоріш за все, залишимо Херсон». Був натяк. І українці годин через десять реально пішли у наступ», – розповів він.

За словами російського воєнкора, такий маневр нібито дозволив окупаційній армії «виграти дорогоцінний час» – два тижні.

Сладков також подає як успіх російських військових у Херсоні вивезення населення окупованої області до Росії. Він цинічно висловився, що вивезення людей з Херсонщини нібито допоможе їм «повернутися в історичну ментальність» та стати «новими росіянами».

«Це не депортація (квартири і земля у власності залишаються), це змішування нових росіян з населенням їхньої великої батьківщини, так простіше повертати людей в їхню історичну ментальність», – написав він. Сладков також запевняє, що Херсон тепер стане «сучасною російською фортецю, яка захищає Крим і стоїть на шляху через Одесу до Придністров'я».

Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів фото 1

Як відомо, раніше керівник російською армією в Україні Сергій Суровікі заявив, що ситуація на херсонському напрямку «непроста». Він зазначив, що війська України пошкодили низку таких об'єктів, як Антонівський міст, що ускладнює ситуацію, тому він не виключив ухвалення «непростих рішень» щодо Херсона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше вислови думку, що заяви окупантів про відступ із Херсона є ні чим іншим, як інформаційною атакою зі спробами виманити українські війська з інших напрямків. 

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо». 

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Теги: окупанти пропаганда війна Херсонщина Херсон окупація пропагандист

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