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Зеленський пояснив, навіщо росіяни затіяли відступ із Херсона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, навіщо росіяни затіяли відступ із Херсона
фото: з відкритих джерел

Зеленський: «Я не бачу, щоб вони тікали з Херсону».

Заяви окупантів про відступ із Херсона є ні що іншим, як інформаційною атакою зі спробами виманити українські війська з інших напрямків. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

«Я не бачу, щоб вони тікали з Херсону. Це інформаційна атака. Це така атака для нас, щоб ми пішли туди, щоб перекинули війська з інших небезпечних напрямків. Це була їхня інформаційна операція, вони не готові залишити Херсон. Але вони знають, що, якщо ми досягнемо успіху, вони не матимуть змоги вийти», – зазначив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи це означає, що війська РФ в оточенні, президент України зазначив, що противник знає про цю проблему. «Їхні найбільш підготовлені солдати на своїх місцях. Ніхто не поїхав. Ми бачимо це і не віримо їм», – додав глава держави.

Нагадаємо, глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо». 

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Теги: окупанти ЗСУ війна Херсон президент деокупація росіяни

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