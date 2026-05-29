Армія РФ отримала дедлайн для захоплення Степногірська

Російське командування поставило підрозділам 7-ї десантно-штурмової дивізії завдання до кінця червня взяти під контроль селище Степногірськ у Запорізькій області. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише «Главком».

Окупанти також продовжують спроби просунутися на Гуляйпільському напрямку. Зокрема, російським військам наказали до кінця травня захопити населені пункти Гуляйпільське та Верхня Терса. Раніше терміни виконання цього завдання вже кілька разів переносилися.

За словами речника, російські війська активно використовують авіацію та керовані авіабомби. Щодня фіксується до 25 авіаударів і близько сотні КАБів. Також зростає кількість атак дронами-камікадзе, зокрема безпілотниками типу «Молнія» та «Ланцет».

Крім того, за даними розвідки, противник перекидає додаткові сили на Оріхівський напрямок. Йдеться про підрозділи повітряно-десантних військ, мотострілецькі частини, спецпризначенців та важкі вогнеметні системи ТОС-1А «Солнцепьок».

Сили оборони півдня зазначають, що активізація російських військ відбувається на ділянці фронту поблизу Степногірська, Плавнів і Приморського, де українським захисникам вдалося перехопити тактичну ініціативу.

Як повідомлялось, селище Запсілля Сумської області перебуває під повним контролем Збройних сил України, попри поширення російськими пропагандистами фейків про його нібито захоплення. 

До слова, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров спробував виправдати провальні зусилля окупаційної армії захопити Донецьку область. Зокрема, він заявив, що Москва не захоплює Донбас, бо нібито не хоче завдавати надмірної шкоди територіям, де живуть «росіяни».

