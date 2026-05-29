Президент попередив про масований обстріл, Повалій засуджено до 12 років. Головне за 29 травня 2026

Дайджест новин 29 травня 2026 року

Російська Федерація готує новий масований обстріл українських міст. СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» та газовий термінал порту «Темрюк». Таїсію Повалій засуджено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

«Главком» склав добірку головних подій 29 травня.

СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» та газовий термінал порту «Темрюк»

Бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки уразили стратегічну російську нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» в Ярославській області та газовий термінал порту «Темрюк» у Краснодарському краї.

Нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» є складовою магістральної Балтійської трубопровідної системи (БТС-1) та постачає сировину на розташований поблизу НПЗ «Славнєфть-ЯНОС», а також до експортних терміналів порту Приморськ. Після атаки безпілотників СБУ спалахнули три резервуари із сирою нафтою. Площа пожежі – понад 5 тис. кв. м.

Унаслідок ударів по газовому терміналу порту «Темрюк» зафіксовано пожежу на території підприємства «Мактрен – Нафта». Палають, зокрема, газовий трубопровід на пірсі причалу та будівлі. На цьому об’єкті здійснюється перевалка зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.

Зеленський попередив про масований обстріл України

Україна отримала інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Президент України Володимир Зеленський попередив громадян про небезпеку.

Президент підкреслив, що Росія продовжує покладатися «на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки». «Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації», – зазначив Зеленський.

Путін відреагував на удар дроном по Румунії

Диктатор Володимир Путін під час спілкування з журналістами заявив, що нібито нічого не знав про падіння безпілотника на території Румунії. Путін традиційно переклав відповідальність за інцидент на українську сторону.

Російський диктатор розіграв здивування, зазначивши, що це може здатися дивним, але про безпілотник в Румунії він почув уперше безпосередньо перед брифінгом. «Можливо, це здасться дивним, але я щойно дізнався про безпілотник, який упав у Румунії», – сказав Путін.

Водночас очільник Кремля традиційно спробував перекласти відповідальність за цей інцидент на українську сторону. «Пані фон дер Ляєн не була в Румунії, ніхто не може сказати, звідки прилетів дрон, без експертизи. Перша реакція на безпілотники в інших країнах завжди панічна, а пізніше з'ясовується, що вони українські. Думаю, що йдеться саме про таку ситуацію», – заявив диктатор.

Президент підписав закон про ратифікацію кредитної угоди з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди для отримання макрофінансової допомоги на €90 млрд від Європейського Союзу.

На 2026 рік загальний обсяг підтримки у розмірі до €45 млрд, що розподіляється на два ключові компоненти: оборонна частина (до €28,3 млрд) – спрямовується на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу; бюджетна частина (€16,7 млрд) – спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Водночас рівномірний розподіл фінансування бюджетної частини здійснюється через два інструменти: до €8,35 млрд надається безпосередньо як макрофінансова допомога (що є предметом Меморандуму про взаєморозуміння) та до €8,35 млрд – додатково через механізм Ukraine Facility.

За умовами меморандуму про взаєморозуміння допомога виплачується трьома грантами, орієнтовна вартість траншів становить €3,2 мільярда для першого траншу, €3,7 мільярда для другого траншу та €1,45 мільярда для третього траншу.

Таїсію Повалій засуджено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Вінницький міський суд засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, визнавши її винною у колабораційній діяльності та підтримці російської агресії проти України.

Прокурори довели, що після Революції Гідності Повалій виїхала до Росії та почала системно підтримувати державу-агресора. За даними слідства, співачка брала участь у пропагандистських заходах, підтримувала так звану «спеціальну військову операцію», виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

Суд призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Також Повалій заборонили обіймати певні посади строком на 15 років. Окрім цього, суд ухвалив рішення про конфіскацію всього майна засудженої в дохід держави.

