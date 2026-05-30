Безпілотики атакували Полтавщину: пошкоджено будинки, є постраждалі

Через російську атаку БпЛА виникла пожежа, яку вже загасили

Внаслідок ударів пошкоджено місцеву амбулаторію

Упродовж вечора 29 травня у кількох населених пунктах Полтавського району було зафіксовано прильоти та падіння уламків російських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, передає «Главком».

Унаслідок ударів пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, приміщення місцевої амбулаторії, господарські споруди, автомобілі та мережі електропередач.

Загоряння, що спалахнули на місцях влучань, були вчасно загашені рятувальними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі підтверджено інформацію про двох постраждалих громадян, які зазнали травм. Медичні працівники оперативно надали пораненим необхідну допомогу безпосередньо на місці події.

Як відомо, у ніч проти 23 травня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Полтавщину. Внаслідок ворожих влучань у місті Полтава спалахнула велика пожежа в одній із адміністративних будівель.

Під час чергової ворожої атаки із застосуванням ударних засобів у Полтаві пролунали вибухи. Невдовзі стало відомо про влучання у цивільну інфраструктуру середмістя. Внаслідок вибуху на території місцевої адміністративної будівлі виникло сильне займання.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши об’єкт газовидобування на Полтавщині. Підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.

«Вночі ворог атакував обʼєкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою. На жаль, внаслідок отриманих травм загинули два рятувальника», – написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.