Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Безпілотики атакували Полтавщину: пошкоджено будинки, є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотики атакували Полтавщину: пошкоджено будинки, є постраждалі
Через російську атаку БпЛА виникла пожежа, яку вже загасили
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Внаслідок ударів пошкоджено місцеву амбулаторію 

Упродовж вечора 29 травня у кількох населених пунктах Полтавського району було зафіксовано прильоти та падіння уламків російських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, передає «Главком».

Унаслідок ударів пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, приміщення місцевої амбулаторії, господарські споруди, автомобілі та мережі електропередач.

Загоряння, що спалахнули на місцях влучань, були вчасно загашені рятувальними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі підтверджено інформацію про двох постраждалих громадян, які зазнали травм. Медичні працівники оперативно надали пораненим необхідну допомогу безпосередньо на місці події.

Як відомо, у ніч проти 23 травня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Полтавщину. Внаслідок ворожих влучань у місті Полтава спалахнула велика пожежа в одній із адміністративних будівель. 

Під час чергової ворожої атаки із застосуванням ударних засобів у Полтаві пролунали вибухи. Невдовзі стало відомо про влучання у цивільну інфраструктуру середмістя. Внаслідок вибуху на території місцевої адміністративної будівлі виникло сильне займання.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши об’єкт газовидобування на Полтавщині. Підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. 

«Вночі ворог атакував обʼєкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою. На жаль, внаслідок отриманих травм загинули два рятувальника», – написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Теги: Полтавщина безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники «Генерал Черешня» здобули бойовий досвід під час війни з Росією
Українські дрони виходять на ринок США: «Генерал Черешня» пройшов відбір
26 травня, 01:27
Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та меламіну
Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)
23 травня, 10:14
Міністр оборони Литви Робертас Каунас
Литва закликає Європу адаптуватися до інцидентів із дронами
21 травня, 12:40
Трагічна подія сталася вранці у житловому секторі Путивльської громади
Трагедія на Сумщині: двоє чоловіків підірвалися у власному авто на залишках ворожого безпілотника
17 травня, 14:04
За словами глави держави, в межах програми Drone Deals підписано чотири угоди, за якими готуються перші контракти
«Готуємо позитивні новини». Президент анонсував розширення безпекової співпраці
11 травня, 12:57
Раніше країни Балтії закликали НАТО посилити їхню безпеку через падіння дронів з України
Дрони у повітряному просторі країн Балтії: влада Естонії звернулася до України
10 травня, 15:20
Збройні сили країни заявляли про запровадження тимчасової зони обмежень авіації в морській акваторії біля портів Котка та Хаміна
Безпілотник порушив простір Фінляндії
3 травня, 14:18
За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, у нових зразках БпЛА практично відсутні компоненти з Нідерландів
Україна виявила нові іноземні компоненти в російських дронах
1 травня, 22:07
Пункт тимчасової дислокації особового складу спецпідрозділу «Барс-Сармат»
Сили оборони уразили базу виробництва дронів та наземних роботів окупантів (відео)
30 квiтня, 19:16

Події в Україні

Україна та Канада запускають спільне виробництво розвідувальних безпілотників
Україна та Канада запускають спільне виробництво розвідувальних безпілотників
Безпілотики атакували Полтавщину: пошкоджено будинки, є постраждалі
Безпілотики атакували Полтавщину: пошкоджено будинки, є постраждалі
Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу
В окупованому Криму запроваджено жорстке обмеження на продаж бензину
В окупованому Криму запроваджено жорстке обмеження на продаж бензину
Президент попередив про масований обстріл, Повалій засуджено до 12 років. Головне за 29 травня 2026
Президент попередив про масований обстріл, Повалій засуджено до 12 років. Головне за 29 травня 2026
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50
Удар дроном по Румунії. Путін вийшов нарешті на зв'язок і звинуватив... Україну
Вчора, 19:24

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua