В окупованому Криму запроваджено жорстке обмеження на продаж бензину

Через паливну кризу Аксьонов закликав мешканців не купувати бензин про запас

З 30 травня одна людина зможе купувати не більше 20 літрів бензину А-95 на добу

На тлі дефіциту пального в Криму окупаційна влада запровадила обмеження: з 30 травня одна людина зможе купувати лише 20 літрів бензину А-95 на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на так званого главу окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

Як зазначається, обмеження діятиме на всій території тимчасово окупованого Криму починаючи з 9:00 у суботу, 30 травня. Водночас він визнав, що навіть не на кожній кримській АЗС є найпопулярніша марка автомобільного бензину.

Через дефіцит Аксьонов попросив мешканців не купувати бензин про запас та заправлятися як зазвичай.

Нагадаємо, уряд РФ розглядає можливість заборони експорту дизельного та авіаційного палива на тлі масштабного скорочення обсягів внутрішнього виробництва, викликаного регулярними атаками України на російську енергетичну інфраструктуру.

Рішення про офіційне ембарго перебуває на фінальній стадії узгодження, проте точна дата його запровадження наразі не визначена. Потенційна заборона може суттєво підвищити світові ціни на енергоносії, оскільки Росія залишається одним із головних світових постачальників дизельного палива, експортуючи близько 40% від усього обсягу його виробництва.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

До слова, у травні виробництво дизельного палива в Російській Федерації скоротилося на 10%. Це падіння є продовженням квітневого зниження показників. Головною причиною масштабного спаду стали регулярні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, які змусили підприємства суттєво обмежити або повністю зупинити виробничі процеси.