Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 29 травня
фото: Генштаб ЗСУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник здійснив 63 авіаційні удари, скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5508 дронів-камікадзе та здійснив 1922 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

29 травня станом на 22:00 відбулося 228 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 36 окупантів та 18 поранено, знищено три одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога, склад ПММ, пункт управління БпЛА. Пошкоджено десять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, реактивну систему залпового вогню, чотири артилерійські системи, 66 укриттів особового складу та пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 200 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні противник здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, шість із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Тернової.

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Ківшарівка, Новоплатонівка та у районі Борівської Андріївки. Два боєзіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися у бік Лимана, Дробишевого, Шийківки, Озерного.

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка та у бік Тихонівки.

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Розкішного.

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 44 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Торецьке, Нове Шахове, Шевченко. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили дві ворожі атаки у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 27 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного. Наразі тривають п’ять боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог сім разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки, Плавні.

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1556-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 26 травня
Лінія фронту станом на 26 травня 2026. Зведення Генштабу
26 травня, 22:28
Удари по Одесі та Краматорську, США атакували Іран: головне за ніч 26 травня
Удари по Одесі та Краматорську, США атакували Іран: головне за ніч 26 травня
26 травня, 05:50
На момент удару на об'єкті перебувало чимало родин з дітьми
Росія вдарила по Одещині: дев'ятеро поранених, серед них троє дітей
23 травня, 23:33
Українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника
Генштаб відзвітував про ураження важливих об’єктів окупантів
22 травня, 17:10
Росія продовжує тиснути на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках.
Названо головні загрози для України найближчими днями
20 травня, 16:49
Нині триває 1538-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2026 року
11 травня, 08:21
Інженерні загородження та рокадні дороги – частина ешелонованої системи захисту на придністровському напрямку
Україна посилює оборону на придністровському напрямку
4 травня, 16:58
Пошкоджений гуртожиток, люди під час атаки були у підвалі
Росія вдарила по Дніпру ракетами, є загиблі та поранені
3 травня, 17:29
Напад став продовженням кривавого ранку в обласному центрі
Друга атака за ранок: у Херсоні російський дрон знову поцілив у маршрутку, поранено водія
2 травня, 12:11

Події в Україні

Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 травня 2026. Зведення Генштабу
В окупованому Криму запроваджено жорстке обмеження на продаж бензину
В окупованому Криму запроваджено жорстке обмеження на продаж бензину
Президент попередив про масований обстріл, Повалій засуджено до 12 років. Головне за 29 травня 2026
Президент попередив про масований обстріл, Повалій засуджено до 12 років. Головне за 29 травня 2026
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Армія РФ отримала дедлайн для захоплення Степногірська
Армія РФ отримала дедлайн для захоплення Степногірська
За 13 км від фронту. Прикордонники показали, як живе Білий Колодязь на Харківщині
За 13 км від фронту. Прикордонники показали, як живе Білий Колодязь на Харківщині

Новини

У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Сьогодні, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Сьогодні, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Сьогодні, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Сьогодні, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Сьогодні, 19:50
Удар дроном по Румунії. Путін вийшов нарешті на зв'язок і звинуватив... Україну
Сьогодні, 19:24

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua