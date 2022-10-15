Військові вночі знищили п’ять ворожих дронів над Дніпропетровщиною

У наших захисників неба було вдале полювання на безпілотники

Три безпілотники було збито над Криворізьким районом, а два – над Нікопольським

Вночі 15 жовтня українські захисники з повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровщиною п’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136, які у Росії маркують «Герань-2». Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вдале нічне полювання наших захисників неба. Військові з повітряного командування «Схід» опівночі знищили над областю п’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136», – зазначив посадовець.

Резніченко додав, що три безпілотники було збито над Криворізьким районом, а два – над Нікопольським.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що у збройних сил країни-терористки РФ залишилося ще приблизно 300 іранських дронів. За його словами, рашисти планують придбати ще одну партію на кілька тисяч дронів-камікадзе, але поки що немає впевненості, що це станеться.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих Shahed-136, 2400 штук. За словами сектераря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова, Збройні сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.