ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії дронів

У понеділок міністри ЄС можуть домовитися про нові санкційні списки

Європейські міністри закордонних справ у понеділок обговорять передачу іранських безпілотників Росії та можуть дійти політичної згоди щодо майбутніх санкцій, пов’язаних з такою діяльністю. Про це повідомили в п’ятницю двоє дипломатів, пише Reuters.

За словами дипломатів, було проведено аналіз діяльності безпілотників, і ця тема зараз стоїть на порядку денному.

Дипломати сказали, що хоча угода щодо нових санкційних списків неможлива в понеділок, може бути політична домовленість, яка прокладе шлях для санкцій на більш пізньому етапі.

У понеділок блок також має намір накласти заборону на поїздки та заморозити активи близько 15 іранців, причетних до придушення демонстрацій, що почалися минулого місяця після смерті під вартою поліції 22-річної Махси Аміні.

Франція та Німеччина, обидві сторони ядерної угоди з Іраном 2015 року (вона передбачає відмову Ірану від ядерних розробок взамін на зняття західних санкцій – ред.), чітко дали зрозуміти, що вони вважають, що нові санкції у зв’язку з безпілотниками, які використовує Росія, також необхідні, і що передачу безпілотників слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231.

Нагадаємо, резолюція 2231 схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами – Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та Сполученими Штатами, яка обмежила діяльність Тегерана зі збагачення урану, що ускладнило Ірану розробку ядерної зброї та зняло міжнародні санкції.

Міністерство закордонних справ Франції заявило в четвер, що проконсультується зі своїми партнерами з ЄС щодо того, як реагувати на діяльність безпілотників, і вперше пов’язало потенційні поставки Ірану з резолюцією Ради Безпеки ООН, заявивши, що така діяльність є її порушенням.

Згідно з вищезгаданою резолюцією, ембарго на постачання зброї щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Під час свого президентства Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з угоди в 2018 році, продовживши ембарго на постачання зброї, проте Рада Безпеки відхилила це, прокладаючи спосіб для Ірану відновити експорт зброї.

Однак резолюція 2231 все ще містить обмеження на ракети та пов’язані з ними технології, ці обмеження триватимуть до жовтня 2023 року та охоплять експорт і закупівлю.

Як повідомлялося, Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук.

Збройні Сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.