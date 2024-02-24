Шість українських пілотів тренуються на винищувачах F-16 у Великій Британії (фото)

Навчання пілотів – частина внеску Великої Британії в Коаліцію повітряних можливостей для зміцнення спроможностей України

У Великій Британії шість українських пілотів пройшли навчальну програму з інструкторами й вже тренуються на винищувачах F-16, повідомили Військово-повітряні сили Великої Британії (RAF) в соцмережі X (Twitter).

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Там додали, що навчання пілотів – частина внеску Великої Британії в Коаліцію повітряних можливостей для зміцнення спроможностей України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 19 травня 2023 року оголосив, що його країна, США, Нідерланди, Бельгія та Данія погодилися брати участь у підготовці українських пілотів на західних винищувачах.

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Як повідомлялося, перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Зазначимо, українські пілоти навчаються на F-16 у небі. Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат розповів, що для навчання на літаках F-16 Україна в першу чергу відбирала пілотів, які знають англійську мову, а також мають бойовий досвід та підготовку.