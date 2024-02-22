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Ситуація біля Авдіївки та закрита доповідь щодо F-16: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ситуація біля Авдіївки та закрита доповідь щодо F-16: Зеленський провів засідання Ставки
За словами Зеленського, також на Ставці детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський: «Заслухав інформацію про плани ворога від начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова»

Сьогодні, 22 лютого президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Ставка. Заслухав останні зміни в оперативній обстановці від головкома Олександра Сирського. Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова», – зазначив президент.

За словами Зеленського, також на Ставці детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках.

«Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію.

Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків», – підсумував глава держави. 

Триває 729-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України вісім ударних БпЛА було знищено.

Теги: Володимир Зеленський Авдіївка

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