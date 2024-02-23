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Зеленський показав відео тренувань українських пілотів на винищувачах F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський показав відео тренувань українських пілотів на винищувачах F-16
Пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року
фото скріншот відео

Пілоти й персонал продовжують навчання

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео тренувань українських пілотів на західних винищувачах F-16. Відповідне відео глава держави оприлюднив у Телеграм. 

«Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України. У той час як наші пілоти й персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день», – написав глава держави. 

Як повідомлялося, перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. 

Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Зазначимо, українські пілоти навчаються на F-16 у небі. Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат розповів, що для навчання на літаках F-16 Україна в першу чергу відбирала пілотів, які знають англійську мову, а також мають бойовий досвід та підготовку. 

Теги: Володимир Зеленський навчання винищувач полковник Юрій Ігнат

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