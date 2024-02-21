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Україна переходить на F-16 в екстреному порядку: Повітряні сили розкрили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна переходить на F-16 в екстреному порядку: Повітряні сили розкрили деталі
Зараз під F-16 адаптують інфраструктуру та удосконалюють злітно-посадкові смуги
фото ілюстративне

Ніхто достеменно не знає, коли саме Україна отримає винищувачі F-16. Але їх очікують якомога швидше

Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Укрінформу.

«Всі так чекають, ніби прийдуть літаки і все - перемога. Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, Росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово», – пояснив Ігнат.

Ніхто достеменно не знає, коли саме Україна отримає винищувачі F-16. Але їх очікують якомога швидше. Речник повідомив, що зараз під F-16 адаптують інфраструктуру та удосконалюють злітно-посадкові смуги.

«Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, але літаки й так можуть злітати з того, що у нас є. Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше», – сказав Ігнат.

Ігнат наголосив, що Україна не отримає одразу 40, 70 чи 120 літаків. Крім того, F-16 будуть не найновіших модифікацій.

Але процес при цьому йде, льотчики вже виконують польоти з інструкторами. Все це відбувається у прискореному порядку. Ігнат підкреслив, що навчання пілотів та інженерів відбувається згідно з чітким планом дій. 

Як повідомлялося, перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Минулого літа коаліція країн на чолі з Данією почала тренувати українських пілотів на літаках США. Нідерланди, Данія та Норвегія зобов’язалися надати Україні літаки F-16 після закінчення програми навчання. США також зобов'язалися схвалити передачу літаків, щойно навчання буде завершено.

Теги: літак пілот винищувач

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