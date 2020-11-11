Шмигаль аргументував необхідність карантину вихідного дня

Денис Шмигаль: локдаун вихідного дня дозволить працювати економіці в теперішньому режимі, без обмежень у будні

За словами прем'єр-міністра, нові заходи дозволять зупинити захворюваність на поточному рівні

Карантин вихідного дня дозволить Україні уникнути продовження стрімкого зростання захворюваності коронавірусом і зафіксувати її на поточному рівні. Повний локдаун завдав би непоправної шкоди економіці.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що локдаун вихідного дня дозволить працювати економіці в теперішньому режимі, без обмежень у будні. Якби держава ввела повноцінний локдаун, то до кінця року мала б проблеми з здійсненням виплат з бюджету, в тому числі і соціальних.

«Локдаун вихідного дня – це можливість, не зупиняючи економіку в робочий час, зупинити ось цей геометричний ріст пандемії і зафіксувати його хоча б на поточному рівні. Локдаун на два тижні нічого не дасть, за розрахунками він повинен бути мінімум три тижні», – сказав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, нові заходи дозволять зупинити захворюваність на поточному рівні, що дасть можливість уникнути колапсу медичної системи.

«Це не дасть падіння, але допоможе зафіксувати захворюваність на одному рівні і дозволить медичній системі обробляти ту кількість хворих, яка буде надходити», – підкреслив Шмигаль.

Як відомо, Кабмін розгляне питання запровадження карантину вихідного дня на засіданні у середу, 11 листопада.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив логіку карантину вихідного дня.

До слова, Україна перейшла на другий етап реагування на поширення коронавірусу.

Як відомо, МОЗ пропонує ввести нові обмеження через спалах Covid-19 в Україні.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання хворих на Covid-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка 9 листопада.

Джерело: РБК-Україна