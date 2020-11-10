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    Економіка та фінанси

    Влада Москви заборонила роботу всіх ресторанів у новорічну ніч

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    Про повний локдаун ресторанного бізнесу в Москві мова поки не йде, переконують російські чиновники - Влада Москви заборонила роботу всіх ресторанів у новорічну ніч
    Про повний локдаун ресторанного бізнесу в Москві мова поки не йде, переконують російські чиновники

    Обмеження торкнулося близько 500 розважальних закладів столиці РФ

    Влада Москви заборонила роботу всіх ресторанів в новорічну ніч через запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу обмеження.

    Про це в ефірі каналу «Росія 24» заявив керівник московського департаменту торгівлі і послуг Олексій Немерюк.

    Чиновник пояснив, що обмеження торкнулося близько 500 розважальних закладів столиці РФ. Однак, за його словами, мова про повний локдаун ресторанного бізнесу в Москві поки не йде.

    Також Немерюк додав, що відзначити Новий рік можна буде «і 31, і 1 числа у всіх ресторанах Москви, тільки за винятком нічного часу».

    Зазначимо, 10 листопада мер Москви Сергій Собянін заборонив кафе і барам працювати вночі. У закладах громадського харчування (ресторанах, кафе, барах), в нічних клубах і караоке Москви забороняється обслуговування відвідувачів в нічний час – з 23:00 до 6:00. Нові вимоги набудуть чинності з 13 листопада 2020 року і будуть діяти два місяці – до 15 січня 2021 року.

    Від проведення масових заходів на новорічні свята відмовилася і влада Московської області.

    До слова, у Парижі пропонують скасувати Різдво через Covid-19.

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