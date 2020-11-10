Стало відомо, коли уряд може розглянути постанову про карантин вихідного дня

Уряд може зібратися, аби обговорити питання карантину вихідного дня, вже в середу

Кабмін наразі проводить консультації щодо запровадження карантину вихідного дня

Кабінет Міністрів може розглянути постанову стосовно запровадження карантину вихідного дня у середу, 11 листопада.

Про це сказав у коментарі «Україна 24» міністр Кабміну Олег Немчінов.

За словами міністра, уряд може зібратися, аби обговорити питання карантину вихідного дня вже в середу, 11 листопада.

Він також зауважив, що відповідний проєкт МОЗ ще не став документом. Тобто, можна робити лише припущення, але варто дочекатися кінцевої його версії, сказав міністр.

«Щодо основних новацій – це запровадження карантину вихідного дня, а також фактично запровадження режиму карантину по всій території України, без зонувань. Також це обмежувальні заходи, які діятимуть протягом дня, під час роботи підприємств», – пояснив Немічнов.

Він зауважив, що уряд наразі проводить консультації, над питанням працюють робочі групи з різних міністерств, адже потрібно врахувати інтереси, які стосуються соціального захисту населення, а також позицію Міністерства молоді та спорту.

Немчінов наголосив, що у Кабміні неодноразово відповідали на запитання про повторний повний локдаун, додавши, що наразі уряд не бачить такої можливості, натомість вважає, що потрібно вживати точкових заходів.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання хворих на Covid-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка 9 листопада.

Як повідомлялося, в Україні за добу 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 469018

Хворіють 251310

Одужали 209143

Померли 8565

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.