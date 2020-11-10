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    Шмигаль отримав результат тесту на коронавірус

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    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль - Шмигаль отримав результат тесту на коронавірус
    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

    Прем’єр здав тест на коронавірус сьогодні вранці

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тесту на коронавірус.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Тест прем'єр-міністра, який він здав сьогодні вранці, негативний», – сказала в коментарі агентству прессекретар прем'єр-міністра Ольга Куришко.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

    Зазначимо, прессекретарка Зеленського висловила жаль, що президент почувається добре.

    Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі.

    До слова, Єрмак слідом за Зеленським йде на самоізоляцію.

    Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

    В той же час, мер Миколаєва Сєнкевич захворів на Covid-19.

    Також на коронавірус захворів міністр оборони України Андрій Таран.

    До слова, в Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      479197
    • Хворіють
      255784
    • Одужали
      214657
    • Померли
      8756

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756.

    здоров'я уряд Денис Шмигаль коронавірус
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