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    У світі

    Німеччина запровадила жорсткий карантин через стрімке поширення Covid-19

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    <p>З 2 листопада в Німеччині, зокрема, закриваються ресторани та бари</p> - Німеччина запровадила жорсткий карантин через стрімке поширення Covid-19

    З 2 листопада в Німеччині, зокрема, закриваються ресторани та бари

    Карантин в Німеччині триватиме як мінімум до кінця осені

    Німеччина запровадила жорсткий карантин на тлі зростання випадків зараження коронавірусом.

    Текст відповідної заяви канцлера Ангели Меркель опублікований на сайті уряду країни.

    Так, з 2 листопада в Німеччині закриваються, зокрема, ресторани, бари, кінотеатри, розважальні заклади, фітнес-клуби, басейни, а також обмежується робота магазинів.

    Готелі під час карантину не зможуть приймати туристів, за винятком громадян в діловій поїздці. Жителям країни заборонено збиратися в компаніях більше 10 осіб в громадських місцях.

    Карантин в Німеччині триватиме як мінімум до кінця осені. За словами Меркель, ці заходи необхідні, щоб уникнути колапсу системи охорони здоров'я.

    Нагадаємо, що 28 жовтня Меркель оголосила про жорсткі заходи і карантин для всієї Німеччини.

    Раніше у Німеччині перший регіон оголосив про локдаун.

    До слова, Німеччина виділила 10 млрд євро на підтримку бізнесу під час локдауну.

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