Німеччина запровадила жорсткий карантин через стрімке поширення Covid-19
З 2 листопада в Німеччині, зокрема, закриваються ресторани та бари
Карантин в Німеччині триватиме як мінімум до кінця осені
Німеччина запровадила жорсткий карантин на тлі зростання випадків зараження коронавірусом.
Текст відповідної заяви канцлера Ангели Меркель опублікований на сайті уряду країни.
Так, з 2 листопада в Німеччині закриваються, зокрема, ресторани, бари, кінотеатри, розважальні заклади, фітнес-клуби, басейни, а також обмежується робота магазинів.
Готелі під час карантину не зможуть приймати туристів, за винятком громадян в діловій поїздці. Жителям країни заборонено збиратися в компаніях більше 10 осіб в громадських місцях.
Карантин в Німеччині триватиме як мінімум до кінця осені. За словами Меркель, ці заходи необхідні, щоб уникнути колапсу системи охорони здоров'я.
Нагадаємо, що 28 жовтня Меркель оголосила про жорсткі заходи і карантин для всієї Німеччини.
Раніше у Німеччині перший регіон оголосив про локдаун.
До слова, Німеччина виділила 10 млрд євро на підтримку бізнесу під час локдауну.