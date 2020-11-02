Німеччина запровадила жорсткий карантин через стрімке поширення Covid-19

З 2 листопада в Німеччині, зокрема, закриваються ресторани та бари

Карантин в Німеччині триватиме як мінімум до кінця осені

Німеччина запровадила жорсткий карантин на тлі зростання випадків зараження коронавірусом.

Текст відповідної заяви канцлера Ангели Меркель опублікований на сайті уряду країни.

Так, з 2 листопада в Німеччині закриваються, зокрема, ресторани, бари, кінотеатри, розважальні заклади, фітнес-клуби, басейни, а також обмежується робота магазинів.

Готелі під час карантину не зможуть приймати туристів, за винятком громадян в діловій поїздці. Жителям країни заборонено збиратися в компаніях більше 10 осіб в громадських місцях.

Карантин в Німеччині триватиме як мінімум до кінця осені. За словами Меркель, ці заходи необхідні, щоб уникнути колапсу системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, що 28 жовтня Меркель оголосила про жорсткі заходи і карантин для всієї Німеччини.

Раніше у Німеччині перший регіон оголосив про локдаун.

До слова, Німеччина виділила 10 млрд євро на підтримку бізнесу під час локдауну.