Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Шведська компанія SKF заявила, що її завод у Луцьку потрапив під ракетний обстріл

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шведська компанія SKF заявила, що її завод у Луцьку потрапив під ракетний обстріл
У квітні минулого року SKF заявила про вихід з російського ринку
фото з відкритих джерел

Згідно з останнім звітом компанії, вона має близько 1100 співробітників в Україні

Завод шведської компанії SKF у Луцьку, яка є одним із найбільших виробників підшипників у світі, потрапив під ракетний обстріл 15 серпня. Про це повідомляє Reuters.

«Минулої ночі сталась атака на місто Луцьк в Україні, і наш завод постраждав унаслідок цього нападу. З великим сумом підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті», - заявив речник компанії Карл Б'єрнстам.

Він додав, що компанія встановлює завдані заводу збитки внаслідок обстрілу, але наголосив, що передусім вона зосереджена на працівниках та їхній безпеці.

Згідно з останнім звітом компанії, вона має близько 1100 співробітників в Україні, більшість працює на заводі в Луцьку.

У квітні минулого року SKF заявила про вихід з російського ринку.

Нагадаємо, внаслідок влучання по промисловому підприємству в Луцьку є троє загиблих.

Читайте також: Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
Теги: обстріл завод скандал Луцьк місто Швеція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
13 серпня, 09:46
У Львова відкрили кафе, де продають випічку у формі чоловічих і жіночих статевих органів
Кафе з тістечками 18+: у мережі вибухнув скандал через випічку у формі статевих органів
11 серпня, 11:31
Під час обстрілу Куп'янського району дістали поранень 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка
Окупанти зруйнували будівлю міськради в Куп'янську
10 серпня, 08:42
До повномасштабного вторгнення в Україні налічували 885 селищ міського типу
Селищ міського типу більше не буде: Рада ухвалила закон
31 липня, 11:53
Після фіксації російських злочинів по Одесі, ЮНЕСКО надасть поради, як можна ліквідовувати наслідки російських атак
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО, щоб оцінити збитки від російських атак
29 липня, 14:59
Леся Гасиджак
Хто захейтив зовнішній вигляд директорки музею Голодомору і як відреагувала мережа: подробиці скандалу
26 липня, 13:05
Флешмоб діє в Харкові, Дніпрі, Ужгороді, Львові та Києві
«Укрзалізниця» зворушливо звернулася до одеситів після обстрілів (відео)
24 липня, 12:27
Родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
Скандальному одеському військкому оголошено підозру: Зеленський повідомив подробиці
22 липня, 20:59
Окупанти випустили по Одесі дрони та ракети
ЗСУ повідомили про підступну тактику росіян під час нічної атаки
18 липня, 11:22

Події в Україні

Росіяни викрали в Енергодарі ще одного працівника Запорізької АЕС
Росіяни викрали в Енергодарі ще одного працівника Запорізької АЕС
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Шведська компанія SKF заявила, що її завод у Луцьку потрапив під ракетний обстріл
Шведська компанія SKF заявила, що її завод у Луцьку потрапив під ракетний обстріл
В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни обстрілюють Херсон
В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни обстрілюють Херсон
Повітряні сили назвали пріоритетні цілі атак окупантів
Повітряні сили назвали пріоритетні цілі атак окупантів
Справа Фірташа: ще троє керівників облгазів отримали підозри
Справа Фірташа: ще троє керівників облгазів отримали підозри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
34K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
25K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
5820
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5779
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
5536
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту