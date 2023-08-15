Шведська компанія SKF заявила, що її завод у Луцьку потрапив під ракетний обстріл

У квітні минулого року SKF заявила про вихід з російського ринку

Згідно з останнім звітом компанії, вона має близько 1100 співробітників в Україні

Завод шведської компанії SKF у Луцьку, яка є одним із найбільших виробників підшипників у світі, потрапив під ракетний обстріл 15 серпня. Про це повідомляє Reuters.

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«Минулої ночі сталась атака на місто Луцьк в Україні, і наш завод постраждав унаслідок цього нападу. З великим сумом підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті», - заявив речник компанії Карл Б'єрнстам.

Він додав, що компанія встановлює завдані заводу збитки внаслідок обстрілу, але наголосив, що передусім вона зосереджена на працівниках та їхній безпеці.

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Згідно з останнім звітом компанії, вона має близько 1100 співробітників в Україні, більшість працює на заводі в Луцьку.

У квітні минулого року SKF заявила про вихід з російського ринку.

Нагадаємо, внаслідок влучання по промисловому підприємству в Луцьку є троє загиблих.