Шведська компанія SKF заявила, що її завод у Луцьку потрапив під ракетний обстріл
Згідно з останнім звітом компанії, вона має близько 1100 співробітників в Україні
Завод шведської компанії SKF у Луцьку, яка є одним із найбільших виробників підшипників у світі, потрапив під ракетний обстріл 15 серпня. Про це повідомляє Reuters.
«Минулої ночі сталась атака на місто Луцьк в Україні, і наш завод постраждав унаслідок цього нападу. З великим сумом підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті», - заявив речник компанії Карл Б'єрнстам.
Він додав, що компанія встановлює завдані заводу збитки внаслідок обстрілу, але наголосив, що передусім вона зосереджена на працівниках та їхній безпеці.
Згідно з останнім звітом компанії, вона має близько 1100 співробітників в Україні, більшість працює на заводі в Луцьку.
У квітні минулого року SKF заявила про вихід з російського ринку.
Нагадаємо, внаслідок влучання по промисловому підприємству в Луцьку є троє загиблих.
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