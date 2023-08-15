Нічна атака на Луцьк: є жертви

У Луцьку є влучання у промислове підприємство

Внаслідок влучання по промисловому підприємству в Луцьку є троє загиблих. Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

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«Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні», – написав він у Telegram.

Мер Луцька Ігор повідомив, що поранень зазнали троє осіб.

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Влада обіцяє надати більше інформації згодом.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів у Львівській області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки, але є влучання у багатоповерхові житлові будинки.

У зв’язку з ліквідацією наслідків ракетного удару по Львову перекрито вулицю Ряшівську. Тролейбуси №23 та 30, а також автобуси №14, 21 та 92 тимчасово змінять схему руху.

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Пізніше пролунали потужні вибухи у Луцьку. Росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку. Повідомлялося, що у Луцьку постраждали дві особи.

Також у ніч проти 15 серпня серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі.

Крім того, вибухи прогриміли у Дніпрі: російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.