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Скандальному одеському військкому оголошено підозру: Зеленський повідомив подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скандальному одеському військкому оголошено підозру: Зеленський повідомив подробиці
Родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
фото з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії

Президент Володимир Зеленський під час свого звернення до українців розповів, як покарали колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова, який потрапив у корупційний скандал.

«Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству. Та й загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів. І кожне таке «кабінетне» порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча», – сказав президент. 

Нагадаємо, військовий комісар Одеської області Євген Борисов нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Нещодавно журналісти з'ясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Теги: історія прокурор скандал Володимир Зеленський президент

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