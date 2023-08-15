Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал

Поліщук запевняє, що одразу після ракетного удару прибув на місце події, а вже згодом пішов у парк

Міський голова Луцька Ігор Поліщук сьогодні зранку втрапив у скандал. Один із жителів міста опублікував фото з мером під час пробіжки, подякувавши за облагороджений та сучасний парк. Один із Telegram-каналів підхопив світлину..

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«Просто п*зд*ц: мер Луцька Поліщук «забив» на приліт і вийшов на пробіжку. Що має бути в голові?», – підписали фото в Telegram-каналі.

Після цього, публікація швидко розширилася у мережі – і як результат, Поліщук опинився під шквалом критичних повідомлень і хейту.

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Згодом Поліщук відреагував та пояснив, чому був у парку.

«Друзі, на жаль є люди, які не цураються в такий час продукувати ненависть в українців один до одного та перекручувати факти. Одразу після вибухів, орієнтовно за 20 хв (близько 05:40 ранку) я прибув на місце події, де перебував разом з представниками ДСНС та поліції. Після спілкування з вищевказаними представниками в моїй подальшій присутності більше не було необхідності і я пішов у наш Центральний парк, очікуючи інформацію від представників ДСНС. На момент мого перебування в парку ще не було жодної інформації про загиблих», – написав мер.

Нагадаємо, внаслідок влучання по промисловому підприємству в Луцьку є троє загиблих.