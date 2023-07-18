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ЗСУ повідомили про підступну тактику росіян під час нічної атаки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ повідомили про підступну тактику росіян під час нічної атаки
Окупанти випустили по Одесі дрони та ракети
фото: Оперативне командування «Південь»

Окупанти довго готувалися для того, щоб здійснити удар сьогодні вночі

У ніч проти вівторка, 18 липня, агресорка Росія атакувала південь України – Одеську та Миколаївську області – іранськими безпілотниками та ракетами «Калібр». Росіяни атакували дронами у кілька хвиль. Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, російська армія довго готувалася до такої тактики. Своєю чергою, ЗСУ спостерігали за намірами росіян і були готові до цього.

«Особливість (атаки – «Главком») полягала у тому, що вони запускали кілька хвиль дрони Shahed, щоб виявити, виснажити систему ППО та після того вдарити ракетами. Ця тактика у них назрівала довготривалий період. Ми спостерігали, як вони довго її підбирали, та були готові до цього», – зауважила Гуменюк.

Гуменюк наголосила, що російські «Калібри» були спрямовані суто на Одеську область. Ймовірно, окупанти намагалися завдати ударів по портовій інфраструктурі міста.

Нагадаємо, що вночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами «Калібр» з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 липня внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Теги: окупанти війна обстріл

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