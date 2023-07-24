Укрзалізниця зворушливо звернулася до одеситів після обстрілів (відео)

Залізничники транслюють звернення, проводжаючи та зустрічаючи одеські потяги

На залізничних вокзалах найбільших міст України висловили підтримку жителям Одеси, яка останнім часом регулярно страждає від російських атак. Диктори, які зазвичай повідомляють про розклад руху потягів, нагадали одеситам, що вони сильні, і разом з ними вся країна. Зворушливе відео опублікувала пресслужба Укрзалізниці.

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Флешмоб діє в Харкові, Дніпрі, Ужгороді, Львові та Києві. Залізничники транслюють звернення, проводжаючи та зустрічаючи одеські потяги словами: «Тримайтесь, одесити, ви сильні, ми з вами».

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Зазначимо, що впродовж тижня Росія завдає ударів по Одесі. Найтяжчий з них стався в ніч на 23 липня – ворог випустив по місту 19 ракет щонайменше п’яти видів. Був зруйнований Спасо-Преображенський собор, пошкоджено понад 40 будівель, більшість з яких пам’ятники архітектури, житлові будинки, дитячі садочки, школи тощо. Одна людина загинула, близько 20 постраждали, з них четверо – діти.

Нагадаємо, представники Російської православної церкви (РПЦ) заявили, що ймовірною причиною руйнувань Спасо-Преображенського собору в Одесі, є «падіння української зенітної керованої ракети».

До слова, мер Одеси Геннадій Труханов записав відеозвернення, у якому звернувся до росіян після чергового ракетного удару по місту.