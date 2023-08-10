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Окупанти зруйнували будівлю міськради в Куп'янську

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти зруйнували будівлю міськради в Куп'янську
Під час обстрілу Куп'янського району дістали поранень 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка
фото: Олег Синєгубов

Уночі росіяни вдарили по Куп'янську керованою авіабомбою

Протягом минулої доби росіяни масовано з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Опівночі ворог завдав удару по м. Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради», – написав він.

Крім того, минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

«О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що за ніч в Україні двічі оголошувалася масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К. Також небезпека фіксувалася через загрозу атаки дронів. Зокрема, рух ворожих дронів спостерігався у Київській області. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, цієї ночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої зруйнована нафтобаза на Дубенщині, виникла сильна пожежа. Обійшлося без жертв.

Теги: Куп'янськ Харківщина обстріл

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