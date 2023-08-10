Окупанти зруйнували будівлю міськради в Куп'янську

Під час обстрілу Куп'янського району дістали поранень 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка

Уночі росіяни вдарили по Куп'янську керованою авіабомбою

Протягом минулої доби росіяни масовано з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Опівночі ворог завдав удару по м. Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради», – написав він.

Крім того, минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

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«О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що за ніч в Україні двічі оголошувалася масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К. Також небезпека фіксувалася через загрозу атаки дронів. Зокрема, рух ворожих дронів спостерігався у Київській області. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, цієї ночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої зруйнована нафтобаза на Дубенщині, виникла сильна пожежа. Обійшлося без жертв.