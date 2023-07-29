До Одеси прибула місія ЮНЕСКО, щоб оцінити збитки від російських атак
ЮНЕСКО проведе комплексну оцінку шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам російськими ракетними ударами з 19 по 23 липня
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам російськими ракетними ударами з 19 по 23 липня. Про це Одеська міськрада повідомила 29 липня.
«Для нас це важливо, що будуть зафіксовані цей злочин, пошкодження нашої архітектурної спадщини, яка перебуває під захистом ЮНЕСКО», – сказав міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Труханов додав, що після фіксації місія надасть поради, як можна ліквідовувати наслідки російських атак.
Зазначимо, після ракетного обстрілу Одеси російськими військами у Мінкульті зазначили про пошкодження 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення.
Спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) заявила, що «глибоко стривожена та найрішучіше засуджує зухвалу атаку, здійснену російськими військами». Гендиректорка установи Одрі Азуле додала, що це ескалація насильства проти культурної спадщини України.
«ЮНЕСКО продовжуватиме співпрацювати з менеджерами об’єктів Всесвітньої спадщини, місцевою та національною владою для визначення нагальних потреб у допомозі», – зазначили в організації.
Нагадаємо, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.
Раніше стало відомо що, одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення.
До слова, Верховна Рада звернулася до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів і урядів її держав-членів із проханням позбавити Росію членства в організації та її органах.
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