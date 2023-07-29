До Одеси прибула місія ЮНЕСКО, щоб оцінити збитки від російських атак

Після фіксації російських злочинів по Одесі, ЮНЕСКО надасть поради, як можна ліквідовувати наслідки російських атак

ЮНЕСКО проведе комплексну оцінку шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам російськими ракетними ударами з 19 по 23 липня

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам російськими ракетними ударами з 19 по 23 липня. Про це Одеська міськрада повідомила 29 липня.

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Після фіксації російських злочинів по Одесі, ЮНЕСКО надасть поради, як можна ліквідовувати наслідки російських атак фото: Одеська міськрада

«Для нас це важливо, що будуть зафіксовані цей злочин, пошкодження нашої архітектурної спадщини, яка перебуває під захистом ЮНЕСКО», – сказав міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Труханов додав, що після фіксації місія надасть поради, як можна ліквідовувати наслідки російських атак.

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Зазначимо, після ракетного обстрілу Одеси російськими військами у Мінкульті зазначили про пошкодження 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення.

Спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) заявила, що «глибоко стривожена та найрішучіше засуджує зухвалу атаку, здійснену російськими військами». Гендиректорка установи Одрі Азуле додала, що це ескалація насильства проти культурної спадщини України.

«ЮНЕСКО продовжуватиме співпрацювати з менеджерами об’єктів Всесвітньої спадщини, місцевою та національною владою для визначення нагальних потреб у допомозі», – зазначили в організації.

Нагадаємо, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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Раніше стало відомо що, одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення.

До слова, Верховна Рада звернулася до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів і урядів її держав-членів із проханням позбавити Росію членства в організації та її органах.