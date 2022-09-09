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Британська розвідка оцінила вірогідність наступу з Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка оцінила вірогідність наступу з Білорусі
Білоруські сили мають обмежені наступальні можливості
фото ілюстративне

Малоймовірно, що навчання є свідченням підготовки до прямої участі Білорусі у війні в Україні

Існує мала ймовірність, що армія Білорусі вторгнеться на територію України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«8 вересня 2022 року військові Білорусі, північного сусіда України, розпочали планові навчання з повернення території, «захопленої ворожими силами», та забезпечення безпеки своїх кордонів. Навчання триватимуть до 14 вересня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Навчання проводитимуться поблизу Бреста біля польського кордону, навколо білоруської столиці Мінська та в північно-східному регіоні Вітебська.

«Хоча використання Росією території Білорусі відіграло важливу роль у провалі наступу РФ на Київ на початку вторгнення, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості. Дуже малоймовірно, що ці навчання є свідченням підготовки до прямої участі Білорусі у війні в Україні», – зазначають в розвідці.

Британська розвідка оцінила вірогідність наступу з Білорусі фото 1

Нагадаємо, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: армія навчання розвідка Білорусь Україна Велика Британія

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