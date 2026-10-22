Сили оборони уразили командно-спостережний пункт і склад окупантів

21 жовтня та в ніч на 22 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено низку об`єктів

Українські захисники уразили станцію радіоелектронної боротьби окупантів у Брянській області РФ, командно-спостережний пункт і пункт управління безпілотниками на Запоріжжі та склад матеріально-технічних засобів на Луганщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

21 жовтня та в ніч на 22 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено:

Станцію радіоелектронної боротьби армії РФ в районі населеного пункту Гулевка Брянської області РФ. Ураження засобів РЕБ розширює можливості Сил оборони України ефективно застосовувати безпілотні системи. Командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у районі населеного пункту Вишневе Запорізької області. Пункт управління БпЛА російського агресора в районі населеного пункту Ланкове Запорізької області. Це зменшує спроможність противника атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади. Склад матеріально-технічних засобів противника в районі населеного пункту Золотарівка на Луганщині.

До слова, за добу 21 жовтня 2026 року Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів. Це найбільший добовий показник втрат особового складу противника за весь період повномасштабної війни.

За даними Генштабу, попередній рекорд добових втрат російських військ становив 2200 осіб. Його зафіксували 19 грудня 2024 року. Таким чином, новий показник перевищив попередній максимум на 50 військових. Рекорд протримався майже два роки.