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Єврокомісія створить нову групу допомоги Україні, яку очолить Корецький

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Єврокомісія створить нову групу допомоги Україні, яку очолить Корецький
Створення нової робочої групи має стати додатковим механізмом координації допомоги Україні
фото: Сергій Корецький

Євросоюз планує посилити координацію підтримки України та її руху до членства в ЄС попри повномасштабну війну

Європейська комісія створить спеціальну робочу групу для допомоги Україні, яку очолить прем’єр-міністр Сергій Корецький. Ініціатива має посилити підтримку України та допомогти їй продовжувати виконувати вимоги для вступу до Європейського Союзу. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед початком саміту ЄС у Брюсселі 15 жовтня, повідомляє «Главком».

За словами Кос, Україна має особливе становище серед країн-кандидатів, оскільки продовжує виконувати необхідні умови для вступу навіть під час повномасштабної війни.

Єврокомісарка наголосила, що підтримка України має зосереджуватися на трьох основних напрямах: фінансуванні, військовій допомозі та зміцненні здатності країни протистояти російській агресії.

«Нам треба подбати про три речі. По-перше, фінансування. По-друге, підтримка її військових. І по-третє, підтримувати її здатність триматися далі», – зазначила Кос.

Кос також відзначила прогрес України в переговорах про вступ до Євросоюзу. Цього тижня ЄС відкрив переговори за 17 розділами законодавства в межах двох кластерів – «Внутрішній ринок» та «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Таким чином, Україна розпочала переговори вже за чотирма із шести кластерів, необхідних для вступу до ЄС.

Варто нагадати, що європейські країни обіцяють збільшити підтримку України на тлі напруженості у відносинах Києва з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Європейські партнери шукають способи компенсувати можливі перебої з американською допомогою та зменшити залежність України від Вашингтона.

Теги: війна Європа Україна Сергій Корецький

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