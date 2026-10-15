Зеленський пояснив, чому Росія посилила масовані удари по Україні

Президент: Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в десятках українських міст і громад триває ліквідація наслідків російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі тривала масована атака шахедів, були постійні хвилі, і жодної години наше небо не було чистим від них. Від початку вчорашньої доби і по дев'яту годину сьогодні було вже понад 850 шахедів, і це саме в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей. Частину з шахедів вдалося збити. Але, на жаль, були й десятки влучань», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що Кіровоградщина зазнала однієї з найбільших атак, а влучання також зафіксували в Києві та області, на Дніпровщині, Одещині, Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині та Івано-Франківщині. За його словами, у Кропивницькому загинули троє людей і ще троє – на Дніпровщині. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

«Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну. Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить. Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба. Потрібна чесність партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку», – підкреслив президент.

Нагадаємо, понад 10 годин російська терористична армія атакувала масовано дронами Кіровоградщину. У Кропивницькому внаслідок ворожого удару загинули люди. Райкович закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Зауважимо, що унаслідок атаки на Рівне ворожі дрони пошкодили приватний сектор, людських жертв немає. За словами керівника області, пошкодження зафіксували в житловому секторі обласного центру. Коваль перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб.

До слова, увечері 14 жовтня російський безпілотник атакував виробниче підприємство в Чорткові Тернопільської області. На території об’єкта виникла пожежа, а по медичну допомогу звернулися п’ятеро людей.

Як повідомлялося, зранку 15 жовтня російська терористична армія атакувала Дніпровський та Павлоградський райони на Дніпропетровщині. Унаслідок цього загинули двоє людей.