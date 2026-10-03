Коли очікувати 22-го санкційного пакету ЄС? Уповноважений президента дав прогноз

Власюк: «22-й європейський пакет приймуть в кращому випадку у листопаді»

Європейський Союз може ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії не раніше листопада. Водночас уже в жовтні ЄС очікує розширення персонального санкційного списку приблизно на 1600 фізичних та юридичних осіб. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, роботу Євросоюзу над новими обмеженнями зараз можна умовно розділити на два основні напрями. Перший – розширення чинного санкційного списку, другий – підготовка нового, 22-го пакета секторальних обмежень.

«Список на 1600 суб'єктів. Його очікуємо в жовтні. Це переважно ВПК та трохи фінансовий сектор. Близько половини цього списку – наші пропозиції. Олігархів у цьому списку немає», – зазначив Власюк.

Він пояснив, що 22-й пакет теоретично також можуть ухвалити у жовтні, однак більш реалістичним терміном вважає листопад. За словами Власюка, новий пакет традиційно міститиме секторальні заборони, економічні та торговельні обмеження. Україна, зокрема, наполягає на посиленні обмежень щодо російського експорту. «Сподіваюся, заборонять імпорт в Євросоюз російських добрив та металу», – зазначив він.

Окремий блок стосуватиметься фінансового сектору Росії. Крім того, саме в межах 22-го пакета можуть з'явитися нові російські олігархи у санкційному списку.

Власюк наголосив, що Україна бере активну участь у підготовці нових обмежень. За його словами, попередній, 21-й пакет санкцій ЄС, приблизно на 40% складався з пропозицій України.

Водночас уповноважений президента прокоментував нове правило ЄС, відповідно до якого персональні санкції проти майже трьох тисяч російських фізичних та юридичних осіб продовжені одразу на 36 місяців. У вересні Рада ЄС продовжила відповідні обмеження до 22 вересня 2029 року.

На думку Власюка, тепер змінити цей строк у бік скорочення буде складно, оскільки для ухвалення такого рішення знадобиться згода всіх країн Євросоюзу.

«Євросоюз часто критикують, що він дуже важко приймає рішення, але в цьому є і позитив – те, що вже прийняте, дуже важко потім змінити чи скасувати. Якщо вже прийняли 36 місяців, мені важко уявити одностайне рішення всіх країн про зміну цієї норми в менший бік», – пояснив він.

Водночас це правило не означає, що ЄС не зможе доповнювати санкційні списки новими фігурантами. Саме тому, за словами Власюка, Україна продовжить подавати власні пропозиції щодо російських компаній та фізичних осіб.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу виключила російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного переліку. Владислав Власюк в інтерв'ю «Главкому» розповів про подальші плани України щодо російських олігархів після того, як рішення ЄС зняти санкції з Усманова та Фрідмана. За його словами, українська сторона вже передала партнерам список із десяти російських бізнесменів, яких пропонує включити до санкційного переліку.