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Наймасовіша загибель офіцерів РФ за час війни: стали відомі імена вбитих у Донецьку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Наймасовіша загибель офіцерів РФ за час війни: стали відомі імена вбитих у Донецьку
Російський військовий об’єкт в Донецьку після ракетного удару
фото з відкритих джерел

ЗМІ встановили імена загиблих російських офіцерів після удару по командному пункту

Щонайменше 20 російських офіцерів загинули внаслідок ракетного удару по Донецьку 26 серпня 2026 року. За даними розслідування «Медіазони», це найбільша відома втрата офіцерського складу російських штабів унаслідок однієї атаки за весь час війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Медіазона».

За даними журналістів, 18 військових загинули того самого дня, а ще двоє згодом не пережили отриманих поранень. Вони служили в штабах угруповання військ «Центр», Центрального військового округу та 41-ї загальновійськової армії РФ.

Щоб встановити імена загиблих, журналісти зіставили списки особового складу військових штабів із даними державних реєстрів, зокрема реєстру спадкових справ. Також вони перевірили некрологи високопоставлених російських офіцерів, опубліковані протягом останнього місяця.

У розпорядженні «Медіазони» були списки штабу Центрального військового округу, де значилися 856 осіб, і штабу 41-ї загальновійськової армії – 206 осіб. Водночас дані в цих списках актуальні станом на липень 2025 року.

Хто загинув унаслідок удару

Серед ідентифікованих військових – офіцери різних звань, від старших лейтенантів до полковників. Зокрема, журналісти встановили імена полковників Артема Бердюгіна, Олександра Калянова, Сергія Легкого, Сергія Лаптєва, Василя Латишева та Євгена Тимкіна.

Наймасовіша загибель офіцерів РФ за час війни: стали відомі імена вбитих у Донецьку фото 1

До списку також увійшли підполковники Юрій Жигалов, Артем Акімов, Андрій Моісеєнко та Рустам Фахрутдінов, майори Сергій Ликов, В’ячеслав Латишев, Дмитро Овчаренко, Антон Щербанєв та Олег Березовський, капітан Кирило Полозков і старший лейтенант Олег Голубенко.

Наймасовіша загибель офіцерів РФ за час війни: стали відомі імена вбитих у Донецьку фото 2

Ще троє офіцерів – полковник Андрій Крестянський, підполковник Денис Павлов і підполковник Віктор Басенко – мали інші останні відомі місця служби або їхню точну належність до штабів не вдалося встановити. Раніше «Главком» повідомляв про загибель одного з керівників штабу 25-ї армії РФ у Донецьку.

Наймасовіша загибель офіцерів РФ за час війни: стали відомі імена вбитих у Донецьку фото 3

«Медіазона» зазначає, що встановлені втрати є найбільшим відомим випадком загибелі російських армійських офіцерів унаслідок однієї атаки за весь час російсько-української війни.

Інші випадки масової загибелі офіцерів

Під час перевірки списків військових частин і державних реєстрів журналісти виявили ще два випадки масової загибелі штабних офіцерів 41-ї загальновійськової армії РФ. Вісім військових загинули 4 серпня 2026 року, ще четверо – 8 вересня 2025 року. За даними видання, серед загиблих у вересні 2025 року були офіцери штабу зв’язку 41-ї армії.

Наймасовіша загибель офіцерів РФ за час війни: стали відомі імена вбитих у Донецьку фото 4
Наймасовіша загибель офіцерів РФ за час війни: стали відомі імена вбитих у Донецьку фото 5
фото: Медіазона

Що відомо про удар по Донецьку

Сили оборони України завдали ракетного удару по Донецьку ввечері 26 серпня. Очільник окупаційної адміністрації міста Денис Пушилін заявляв, що ціллю атаки був торговельний центр «Донецьк Сіті», а поранень зазнали восьмеро людей.

Українські OSINT-проєкти припускали, що уражені об’єкти могли використовуватися російською армією як командні пункти. За інформацією каналу Exilenova+, внаслідок ударів загинули 27 людей, ще 58 дістали поранення. Ці цифри стосуються загальних втрат, які наводить цей канал, і не є кількістю загиблих офіцерів, установленою в розслідуванні «Медіазони».

Наймасовіша загибель офіцерів РФ за час війни: стали відомі імена вбитих у Донецьку фото 6
фото: Exilenova+

Раніше «Главком» уже писав про ракетний удар по командному пункту окупантів у центрі Донецька, а також про ураження штабів російських військ на Донеччині у вересні 2025 року.

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Теги: Донецьк розслідування Денис Пушилін втрати поранення полковник

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