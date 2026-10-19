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Російський депутат запропонував почати закривати лікарень у регіонах, щоб заощадити бюджет

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Російський депутат запропонував почати закривати лікарень у регіонах, щоб заощадити бюджет
Артаманов: Бюджетних коштів нам не вистачає, нам потрібно до цих засобів дбайливо ставитися
фото: The Moscow Times

Медичну інфраструктуру хочуть скоротити через фінансову діру в регіональних бюджетах Росії

Голова бюджетного комітету Ради Федерації РФ Анатолій Артамонов закликав провести ревізію та «оптимізацію» мережі медичних закладів у регіонах, перенаправляючи пацієнтів до більших клінік. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Свою пропозицію посадовець пояснив дефіцитом бюджетних коштів та необхідністю скоротити видатки на утримання напівпорожніх і малопотужних лікарень, які не спроможні самостійно покривати навіть комунальні витрати.

Ініціатива скорочення медичної інфраструктури з'явилася на тлі зростаючої фінансової діри в регіональних бюджетах Росії та перерозподілу державних видатків на користь війни. Через те, що близько 40% федерального бюджету спрямовується на військові потреби, російський уряд вже удвічі урізав фінансування ключових медичних програм.

Зокрема, суттєво скорочено видатки на модернізацію первинної ланки, онкологічну допомогу та розвиток системи швидкої допомоги, а в наступному році за статтею «охорона здоров'я» планується додаткове урізання коштів.

Раніше повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі співробітники силових структур разом із представниками військоматів оточили Сінний ринок для проведення масштабної перевірки. 

Заходи розпочалися одразу після завершення п'ятничної молитви. Правоохоронці інспектували як відвідувачів майданчика, так і прилеглі заклади харчування, готелі та торговельні точки, перевіряючи документацію та факт постановки на військовий облік осіб, які нещодавно набули російського громадянства.

Як відомо, російські регіони дедалі частіше доручають вербування приватним посередникам і платять їм за кожного, хто уклав контракт із Міноборони РФ. За оцінкою німецького аналітика Яніса Клюге (Janis Kluge), така схема вже породжує кримінальні практики, але місцеві чиновники від неї не відмовляються, бо мусять виконувати план із набору. 

Теги: росія гроші лікарня

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