Сирський пояснив, чому РФ намагається захопити населені пункти біля Часового Яру

Олександр Сирський: «Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів»

Противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідоми головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який декілька днів поспіль працював у військових частинах, які ведуть оборону на найбільш гарячих точках Східного фронту.

За словами Сирського, ворог зосередив на Східному напрямку найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

«Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців і впродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух ворога вперед. Продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки. Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська», – наголосив головнокомандувач.

Також, за його словами, безуспішно ворог штурмує Білогорівку, яка стала красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині. «Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів», – написав Сирський.

На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий «пояс безпеки». «У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків», – додав Сирський.

На Запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху. В районі Кринки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, без суттєвих змін в стані та положенні сторін. «У цих умовах для нас дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога», – наголосив головнокомандувач.

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня РФ атакувала Київщину ракетами та БпЛА. В результаті в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Відомо, що через падіння уламків пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі Київщини – загорілося складське приміщення.