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На Київщині рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Київщині рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки (фото)
Через падіння уламків на Київщині пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж
фото: ДСНС

На Київщини загорілося складське приміщення

У ніч проти 12 червня РФ атакувала Київщину ракетами та БпЛА. В результаті в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Про це повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко та ДСНС.

«Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився», – йдеться у повідомленні.

На Київщині рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки (фото) фото 1

Київська ОВА зазначає, що станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів у двох районах області. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. До гасіння пожежі залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

На Київщині рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки (фото) фото 2
фото: ДСНС

Відомо, що через падіння уламків пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі Київщини – загорілося складське приміщення.

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Наразі тривають заходи з ліквідації наслідків обстрілу РФ
фото: поліція Київщини

Київська ОВА наголошує, що всі служби працюють на місцях, ліквідовуючи та фіксуючи наслідки атаки. 

Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це стало відомо о 04:04. О 04:16 прогриміли повторні вибухи.

Згодом стало відомо, що під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені

Наразі триває 840-й день повномасштабної війни. Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), залучив 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.

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Теги: пожежа росіяни ракета безпілотник Україна Київщина ДСНС окупанти росія уламки ракет

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