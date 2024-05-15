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Загострення на Харківщині: що відбувається зараз на одному з найгарячіших напрямків

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Загострення на Харківщині: що відбувається зараз на одному з найгарячіших напрямків
Росіяни не можуть закріпитися на позиціях через постійний вогневий контроль Сил
фото: росЗМІ

Основним напрямом наступу російських окупантів є Вовчанськ

На Харківському напрямку наразі точаться важкі бої – для збереження життя та уникнення втрат наші оборонці перемістились на більш вигідні позиції. В той же час ворог перебуває під постійним вогневим контролем Сил оборони та не має можливості закріпитися.

Сьогодні, 15 травня, Володимир Зеленський провів щоденний селектор, який насамперед стосувався ситуації на Харківщині та забезпечення Сил оборони України. Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

«На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає Президентові про ситуацію», – йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.

Окрім того, Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.

Бої у Вовчанську

Російські піхотні групи зайшли до Вовчанська Харківської області. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають. За його словами, українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів. Зокрема, коли ворог технікою підвозить піхоту.

«Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти. Наше завдання – знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися», – сказав Лазуткін.

Окупація населених пунктів Харківщини

Росіянам вдалося окупувати шість населених пунктів на півночі Харківської області – йдеться про села Стрілечу, Пильну, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. За словами аналітиків, противник намагається оточити Вовчанськ, він наближається до міста через Бугруватку, Старицю й Ізбицьке та через Вовчанські Хутори. В разі захоплення будь-якого з цих населених пунктів, ворог може перерізати українські наземні лінії зв’язку до Вовчанська.

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, Вовчанськ є основним напрямком російського наступу на півночі Харківської області. Він зазначив, що росіяни отримали «багато можливостей» через близькість міста до кордону з РФ, зокрема, противник може здійснювати операції обмеженими силами й засобами для досягнення конкретного результату.

Втрати серед російських підрозділів

Партизанський рух «Атеш» повідомив, що російські підрозділи зазнають великих втрат на Харківському напрямку. «Внаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу», – розповідають партизани.

Також партизани зазначили, що не останню роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами ЗС РФ та «Шторм-Z». «Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід», – додали партизани.

Евакуація з Харкова

Водночас про евакуацію населення з Харкова не йдеться. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що до міста привозять осіб з області, з районів, де тривають бойові дії. За його словами, до Харкова вже прибули понад 6 тис. осіб – їх розмістили у гуртожитках і надають «все можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними».

Мер Харкова запевнив, що у міста достатньо і теплого одягу і інших речей, які потрібні евакуйованим, але є проблема з електропостачанням.

Головна причина прориву окупантів

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

«Ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою. За 2 роки на українському кордоні повинні були стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це або шалене злодійство, або навмисний саботаж», – заявив військовий.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

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Теги: Харків партизани росіяни наступ втрати Ігор Терехов евакуація Володимир Зеленський військові Олександр Сирський

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