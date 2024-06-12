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Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року
Ракетні війська і артилерія Сил оборони протягом доби уразили 20 районів зосередження особового складу противника
фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку, де ворог 24 рази атакував наші позиції

Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року фото 1
фото: ISW

Новини війни в Україні

Ракетні війська і артилерія Сил оборони протягом доби уразили 20 районів зосередження особового складу противника. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на деяких ділянках фронту залишається напруженою, але контрольованою. На даний час відбулося 90 бойових зіткнень. Наші оборонці протидіють численним спробам противника атакувати та просуватися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанська. Всі атаки відбито. Агресор успіху не мав, ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року фото 2
скриншот: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районі Берестового, де на даний час триває бій. Наміри противника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року фото 3
скриншот: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районах Дружелюбівки, Невського, Греківки, Торського та Серебрянського лісу. Тринадцять атак успішно відбито. Три боєзіткнення ще тривають. Українські захисники стійко тримають позиції і не дають окупантам просунутися вперед. Ворог, за попередньою інформацією, сьогодні втратив 69 осіб вбитими та пораненими. Ще декілька окупантів здалися в полон.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року фото 4
скриншот: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Від початку доби на Краматорському напрямку російські загарбники 10 разів атакували наші позиції в районах Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена. Окупанти не припиняють спроб просунутися в районі Часового Яру, де на цей триває ворожий штурм. Протягом доби, попередньо, ворог втратив 53 особи вбитими та пораненими. Також знищено танк, автомобіль і склад ПММ. Окрім того, пошкоджено чотири гармати російських терористів.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року фото 5
скриншот: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку, де ворог 24 рази атакував наші позиції, з найбільшою активністю в районі Новоолександрівки. 12 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Сокола, де іще триває 12 боєзіткнень.

Наші захисники стримують ворога., завдаючи значних втрат. За попередньою інформацією, за поточну добу загарбники втратили на цьому напрямку 240 осіб, з них 97 – безповоротно. Знищено дві бойових броньованих машини, автомобіль, дві гармати та наземна станція керування БпЛА. Пошкоджено бронемашину та п’ять артсистем противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року фото 6
скриншот: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

Наразі нараховується чотири спроби ворога витіснити наших воїнів з позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки. Триває бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року фото 7
скриншот: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

Противник, за підтримки авіації, двічі з початку доби невдало атакував в районах Старомайорського і Урожайного.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року фото 8
скриншот: deepstatemap.live

На Оріхівському напрямку

Обстановка суттєвих змін не зазнала, відбулося шість бойових зіткнень, з найбільшою активністю ворога в районі Малої Токмачки. Ситуація напружена, вживаються заходи для стабілізації обстановки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року фото 9
скриншот: deepstatemap.live

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямку

Активність російських окупантів успіху не мала. Втрат позицій та територій наші воїни не допустили.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року фото 10
Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року фото 11
скриншот: deepstatemap.live

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

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Теги: окупанти Генштаб полон машини автомобіль ворог штурм

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