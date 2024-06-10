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Росія посилює тиск на кількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росія посилює тиск на кількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ймовірно, російські війська нещодавно захопили Іванівку

На фронті фіксується просування російських окупантів у районах Куп'янська, Сіверська, Часового Яру, та під Авдіївкою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від міста Харкова на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі. Українська організація Frontelligence Insight заявила, що спостерігала невелику кількість російських підрозділів, які прибули поблизу Сумської та Чернігівської областей, і оцінила, що ці війська наразі не можуть досягти значних результатів, якщо ці підрозділи здійснять наземну атаку на Україну. 

Ймовірно, російські війська нещодавно захопили Іванівку (на південний схід від Куп’янська) під час продовження наступальних операцій Росії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Іванівки, і російські сили, ймовірно, захопили пункт.

Російські війська нещодавно просунулися на південь від Сіверська під час наступальних операцій. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 червня, показують, що російські війська незначно просунулися в полях на південний схід від Роздолівки.

Російські війська нещодавно просунулися в мікрорайон Каналу в крайньому східному районі Часового Яру і продовжували наступальні операції в цьому районі 8 і 9 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід до промислової зони мікрорайону Каналу, а російські джерела стверджували, що Російські війська захопили промисловий район.

Речник української бригади заявив, що російські війська продовжують атакувати на Бахмутському напрямку невеликими штурмовими групами та періодично із застосуванням бронетехніки.. Речник додав, що українські війська нещодавно відбили російсько-механізовану атаку чисельністю приблизно роти на Бахмутському напрямку.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки та продовжили наступ у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, показують, що російські війська просунулися в полях на північ і північний схід від Уманського.

Окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька та продовжили наступальні операції на захід і південний захід від міста. Повідомляється, що 8 і 9 червня російські війська продовжували наступальні операції в районі кордону Донецько-Запорізької області в районі Старомайорського, Урожайного та Завітного Бажання (усі на південь від Великої Новосілки).

9 червня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2024 року
Теги: Генштаб наступ війна фронт

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