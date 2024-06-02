Коли у росіян закінчиться бронетехніка. Обережний прогноз

Склади радянського заліза, звичайно, були величезними, але життєздатною техніки на них все менше і менше

Травневі втрати армії РФ вражають, і в черговий раз викликають суперечки про те, що техніка у них чи скоро закінчиться, чи не закінчиться ніколи.

Про швидкість вичерпання різних видів озброєння ми залишимо судити військовим аналітикам, а я хочу описати процес, щоб не було плутанини у поняттях.

Осинтери зазвичай розносять втрати техніки за кількома категоріями:

знищена (все, немає її); кинута (з незрозумілою долею, часто її потім добивають скиданнями); захоплена (зараз це рідкість, а ось під час харківського наступу такої вистачало); ушкоджена.

У чисті втрати можна занести знищену, кинуту (з натяжкою) та захоплену.

Доля пошкодженої техніки, як я розумію, може бути різною. Якщо пошкодження невеликі, її можуть відремонтувати неподалік фронту, а якщо серйозні – відправляють на заводи в Росію, де її чинять, або канібалят, або ховають.

Надходження техніки на фронт йдуть кількома потоками:

відновлення старої зі складів зберігання, виробництво нової, ремонт пошкодженої.

Склади радянського заліза, звичайно, були величезними, але життєздатною техніки на них все менше і менше, і рано чи пізно там залишиться лише неліквід. Тобто пункт 1, основний поставок на фронт, випаде. І залишаться лише 2 та 3 – нова та відремонтована.

Тобто казати, що танки закінчаться, неправильно. Вони закінчаться на складах, але не закінчаться на фронті, поки йде виробництво нових та ремонт пошкоджених.

Говорити, що танки не закінчаться ніколи, формально правильніше, але їхнє виробництво на порядок менше втрат, а це означає, що після спустошення складів кількість танків на фронті різко зменшиться.

По кожному із видів техніки аналітики дають різні прогнози. Наприклад, згаданим танкам дають рік-півтора, тобто різке зменшення їхньої кількості на фронті слід чекати десь із середини 2025 року.

За ББМ, наскільки я пам'ятаю, прогнозують трохи більші терміни.

Після зменшення кількості бронетехніки буде ще складніше (до речі, подивіться на нинішні темпи в масштабах всього фронту), та й у принципі війна буде іншою. Але до цього, звісно, ​​ще треба дожити.