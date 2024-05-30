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На війні загинула журналістка та парамедикиня Ірина Цибух

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На війні загинула журналістка та парамедикиня Ірина Цибух
Ірина Цибух від 2015 року їздила на Донбас як військова парамедикиня
фото з відкритих джерел

Парамедикиня загинула під час ротації на Харківському напрямку за кілька днів до дня народження

У середу, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух. Про це повідомив Медичний добровольчий батальйон у Facebook.

«Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки – госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого дня народження. У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону – для всієї України. Чека говорила: «Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна... єдина історія про волю в цьому контексті – це боротьба за цю волю», – йдеться у повідомленні.

Від 2015 року Ірина Цибух їздила на Донбас як військова парамедикиня, була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону «Госпітальєри». Батальйон займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

До повномасштабного вторгнення Ірина Цибух працювала над реформою Суспільного мовлення, як режисерка знімала документальні фільми. 24 лютого 2022 року в Сєвєродонецьку вона мала презентувати свій документальний фільм про дітей, яким бракує інклюзії, наступного дня прем’єра стрічки мала відбутися у київському кінотеатрі «Жовтень». Але війна змінила всі плани, і дівчина доброволицею пішла на фронт.

10 фото
На весь екран

16 листопада 2023 року, до Дня телебачення, радіо та зв’язку, Ірина Цибух отримала нагороду з рук президента України Володимира Зеленського – орден «За заслуги».

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов. Він мобілізувався до лав ЗСУ два роки тому і вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників. Життя актора трагічно обірвалося, коли він допомагав пораненому побратиму.

Теги: Донбас телебачення війна смерть журналіст фронт орден медик

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