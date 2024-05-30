На війні загинула журналістка та парамедикиня Ірина Цибух

Ірина Цибух від 2015 року їздила на Донбас як військова парамедикиня

Парамедикиня загинула під час ротації на Харківському напрямку за кілька днів до дня народження

У середу, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух. Про це повідомив Медичний добровольчий батальйон у Facebook.

«Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки – госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого дня народження. У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону – для всієї України. Чека говорила: «Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна... єдина історія про волю в цьому контексті – це боротьба за цю волю», – йдеться у повідомленні.

Від 2015 року Ірина Цибух їздила на Донбас як військова парамедикиня, була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону «Госпітальєри». Батальйон займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

До повномасштабного вторгнення Ірина Цибух працювала над реформою Суспільного мовлення, як режисерка знімала документальні фільми. 24 лютого 2022 року в Сєвєродонецьку вона мала презентувати свій документальний фільм про дітей, яким бракує інклюзії, наступного дня прем’єра стрічки мала відбутися у київському кінотеатрі «Жовтень». Але війна змінила всі плани, і дівчина доброволицею пішла на фронт.

10 фото На весь екран



















16 листопада 2023 року, до Дня телебачення, радіо та зв’язку, Ірина Цибух отримала нагороду з рук президента України Володимира Зеленського – орден «За заслуги».

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов. Він мобілізувався до лав ЗСУ два роки тому і вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників. Життя актора трагічно обірвалося, коли він допомагав пораненому побратиму.