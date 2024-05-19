Працівник військкомату отримав строк за втечу зі служби – хотів на фронт

Суддя вирішив, що військовий не зможе виправитися без ізоляції від суспільства

Підсудний повністю визнав свою провину та розкаявся

Військовий територіального центру комплектування отримав три роки в’язниці за те, що два тижні не приходив на службу. За його словами, він не хотів служити в ТЦК, а прагнув піти на фронт. Про це йдеться у вироку Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

Чоловік, якого визнали обмежено придатним, служив в одному з військкоматів, однак 15 травня 2023 року на службу він не з’явився. У матеріалах справи йдеться, що він залишався вдома до 7 червня того ж року, проводячи час на власний розсуд, не пов`язаний зі службою.

На основі цього чоловіка звинуватили в самовільному залишенні військової частини або місця служби, вчинене в умовах воєнного стану тривалістю понад три доби (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Підсудний повністю визнав свою провину та розкаявся. Він також пообіцяв ніколи скоювати злочини, а свої дії назвав помилкою. За його словами, він бажав служити на передовій, а не в ТЦК, а тому попросив його суворо не карати і дати можливість воювати на фронті.

Суддя зважив на пом’якшувальні обставини, зокрема участь у захисті України та прагнення вирушити на фронт. Утім, на його думку, «виправлення обвинуваченого не можливе без ізоляції від суспільства», а тому йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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