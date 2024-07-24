Сирський пояснив, у чому перевага РФ на фронті

За словами Сирського, РФ має намір до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис.

Олександр Сирський: «Противник має значну перевагу в силах і засобах»

Російська влада має намір до кінця 2024 року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис. Окупанти також мають перевагу у техніці та засобах. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирськийв інтерв'ю The Guardian.

Сирський наголосив, що через два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення росіяни все ще мають більші ресурси. За його словами, Росія на початку вторгнення мала 100 тисяч солдатів. Ця кількість зросла до 520 тисяч, а до кінця року РФ хоче збільшити чисельність військ до 690 тис.

«Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь», – сказав головком.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни кількість російських танків зросла вдвічі – з 1700 одиниць до 3500. Кількість артилерійських систем збільшилася втричі, а бронетранспортерів – з 4500 до 8900 одиниць.

«Противник має значну перевагу в силах і засобах», – наголосив Сирський.

The Guardian додає, що саме перевага людей та техніки Росії пояснює події на фронті.

Сирський також уточнив, що без мобілізації він не зможе створити нові резерви і бригади, які необхідні, оскільки Росія нарощує свої сухопутні війська. «Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок», – заявив він.

Сирський також закликав українців, які живуть за кордоном, взяти участь у війні. «Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання», – підкреслив він.

Раніше Сирський повідомив, що російські загарбники зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Ситуація на лінії фронту залишається складною.