Чому союзники проти ударів вглиб Росії західною зброєю? Банкова назвала три причини

За словами Подоляка, на Заході досі зберігаються ілюзії про міфічні «червоні лінії», внаслідок перетину яких Москва може вдатися до ескалації

Подоляк пояснив, якими способами можна протидіяти російській авіації

Є три основні причини, чому західні партнери України все ще на надають дозвіл на удари своєю зброєю по обʼєктах, розташованих у глибині російської території. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в етері телеканалу Freeдом.

«Перша причина в тому, що представники політичних еліт досі живуть в ілюзіях того, що Росія – це відносно цивілізована країна, яка десь порушує, але загалом готова дотримуватися якихось рамкових правил. А це не так. Росія пішла ва-банк, і вона сьогодні повністю скинула свої псевдодемократичні шати та поводиться так, як і має поводитися примітивна, максимально варварська імперія. Надзвичайно небезпечні ілюзії, що з Росією можна про щось розмовляти», – пояснив Подоляк.

По-друге, все ще зберігаються ілюзії про міфічні «червоні лінії», внаслідок перетину яких Москва може вдатися до ескалації. У РФ завжди погрожують своєю ядерною зброєю. Але, за словами Подоляка, це дорога в нікуди: «Тому що це означатиме, що будь-яка країна з авторитарним, тоталітарним, диктаторським режимом буде прагнути використовувати зброю масового ураження, щоб реалізувати свою концепцію зовнішньої експансії».

Третьою причиною радник керівника Офісу президента назвав відсутність волі колективного Заходу на рішучі дії, коли треба ухвалювати болючі та часом непопулярні рішення.

«Хоча насправді ці всі рішення будуть популярними. Тому що агресор, масовий убивця має бути вражений і покараний. Росія має зазнати не тільки тактичної поразки на фронті, а й має бути демонстративний судовий процес. І на лаві підсудних мають сидіти суб’єкти, які вигадали війну геноцидного типу, – не тільки Путін, а й склад Ради безпеки Росії», – наголосив Подоляк.

Він нагадав, що, відповідно до міжнародного права, держава, яка веде оборонну війну, має право руйнувати основні інструменти геноциду, які використовує Росія проти України. Йдеться про стратегічну та тактичну авіацію противника. Остання скидає КАБи і ФАБи як на українські позиції на передовій, так і на мирні населені пункти. Щомісяця ворожі літаки скидають 3-5 тис. авіабомб.

«Цьому протидіяти можна двома способами. Збивати літаки в повітрі або знищувати літаки, які стоять на авіабазах, на аеродромах. Перший шлях – це шлях контравіації, тобто для тих же винищувачів F-16. Але їх має бути багато. Другий шлях – використання далекобійних ракет, щоб знищувати російську авіацію на базах. Але авіабази розташовані на різній глибині території РФ. Наприклад, авіабаза стратегічної авіації – на глибині 700-900 км. Це досяжно для далекобійних ракет. І щойно Захід дасть дозвіл на їх використання по глибинній території РФ, це зупинить Росію», – резюмував посадовець.

Нагадаємо, днями Сполучені Штати Америки повторили, що не змінювали своєї позиції щодо ударів по території Росії ракетами Atacms. Заборона для України продовжує діяти.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц знову відкинув заклик президента України Володимира Зеленського про скасування всіх обмежень на використання західної зброї у війні з Росією.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.

Як повідомлялося, російська влада вважає, що США та НАТО беруть участь у війні з Російською Федерацією, оскільки допомагають завдавати ударів по території держави-агресорки далекобійною західною зброєю.